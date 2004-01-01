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Слава Комиссаренко

Сольный концерт резидента StandUp Show ТНТ 

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Ограничения: 18+
События: Концерты, Шоу.

Комик из Белоруссии уже успел добиться узнаваемости на российской эстраде. Страна узнала о новой звезде из телепроекта «Смех без правил». А после Слава проявил себя в таких шоу как «Убойная лига», «Comedy Battle», «Бункер News» и сериалах «В Москве всегда солнечно» и «НеZлоб». Последние три года Слава Комисаренко является постоянным резидентом телепроекта «StandUp» на канале ТНТ.

Юмористический арсенал комика неисчерпаем. Слава Комисаренко – это тот человек, который способен удивить своими монологами. Все объясняется просто: каждая программа Славы – уникальна. Она рассчитана на определенную публику. Вот и в этот раз стендап комик намерен сразить зрителей с помощью абсолютно новой программы.

Группа ВК

Мурманск
14 октября
19:30
Цены

Продажа билетов:
В кассе кинотеатра
На сайте kassir.ru (скоро появятся)

Информация по телефону: 205-905

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