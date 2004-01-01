Слава Комиссаренко

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Комик из Белоруссии уже успел добиться узнаваемости на российской эстраде. Страна узнала о новой звезде из телепроекта «Смех без правил». А после Слава проявил себя в таких шоу как «Убойная лига», «Comedy Battle», «Бункер News» и сериалах «В Москве всегда солнечно» и «НеZлоб». Последние три года Слава Комисаренко является постоянным резидентом телепроекта «StandUp» на канале ТНТ.

Юмористический арсенал комика неисчерпаем. Слава Комисаренко – это тот человек, который способен удивить своими монологами. Все объясняется просто: каждая программа Славы – уникальна. Она рассчитана на определенную публику. Вот и в этот раз стендап комик намерен сразить зрителей с помощью абсолютно новой программы.

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