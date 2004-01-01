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SkyTop: PROFF

Теперь музыку гостей проекта можно услышать не только в радиошоу, но и в живую на высоте 7-ого Неба

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События: Вечеринки.

Первый артист, который приедет в Мурманск на резиденцию Skytop - PROFF!

Один из фактов его артистической карьеры стало выступление в легендарном британском клубе Ministry Of Sound. Клуб входит в 10-ку мировых клубов мира и славится своей саунд системой, а так же выступлениями артистов со всего света.

Можно сказать, что в этом клубе звезды выступают каждые выходные без исключений. В ту ночь на вечеринке в клубе Ministry Of Sound выступали Ferry Corsten, Orkidea и наш гость Skytop - PROFF!

7 небо
15 июля
23:00

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