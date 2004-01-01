SkyTop: Envotion

Теперь музыку гостей проекта можно услышать не только в радиошоу, но и в живую на высоте 7-ого Неба

Ограничения: 18+ FC/DC

Трио из Голландии. Сверхчувствительное электронное звучание. Ребята не только отлично играют музыку, а делают это эксцентрично и ярко.

Envotion состоит из трех человек: Hugo Alberts, Laurens Alberts and Stijn Halfens. Они все с детства увлекаются музыкой и разного рода искусством.

В прошлом Envotion активно сотрудничали с такими лейблами как Anjunadeep, Armada, Plastic Fantastic. В настоящее время ребята сотрудничают с ведущим российским танцевальным лейблом Intricate Records. Их работы активно поддерживаются по всему миру такими артистами как: Eric Prydz, Above & Beyond, Armin Van Buuren, Paul Van Dyk, Gareth Emery и многими многими другими.

Саунд Envotion сегодня это смесь модного хауса, Nu Disco, Progressive, Deep с атмосферой музыки 80х. Стоит однажды побывать на их выступлении, чтобы навсегда полюбить творчество этого голландского трио.