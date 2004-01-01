SkyBar
Уникальный барный вечер
Уникальный барный вечер
Специальный гость вечера - бренд-амбассадор компании Simple Илья Бабушвили с почетом представит элитный виски: Nikka Blende; Jura Origin Aged 10 Years; The Irishman Single Malt; Blanton's Special Reserve.
Всем гостям Welcome Drink - коктейль Amaro Spritz на основе ликера Amaro di Angostura и игристого вина Prosecco и по бокалу каждого виски.
Закуски от шеф-повара Михаила Шморгунова:
Живая музыка: дуэт искусных гитаристов Александра Анисимова и Сергея Филиппова, играющих в разных стилях.