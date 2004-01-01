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SkyBar

Уникальный барный вечер

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События: Вечер отдыха.

Специальный гость вечера - бренд-амбассадор компании Simple Илья Бабушвили с почетом представит элитный виски: Nikka Blende; Jura Origin Aged 10 Years; The Irishman Single Malt; Blanton's Special Reserve.

Всем гостям Welcome Drink - коктейль Amaro Spritz на основе ликера Amaro di Angostura и игристого вина Prosecco и по бокалу каждого виски.

Закуски от шеф-повара Михаила Шморгунова:

  • «пинчос» со слабосоленой горбушей, сливочным кремом и запеченными перцем
  • закуска из подкопяченой олениной, муссом из печеного баклажана и соусом из брусники
  • тар-тар из говядины с муссом из яичного желтка, сливочного масла и маринованного огурца
  • мини-эклер с ванильным кремом и малиновой пеной

Живая музыка: дуэт искусных гитаристов Александра Анисимова и Сергея Филиппова, играющих в разных стилях.

7 небо
25 августа
20:00
Цены
  • Свободный
  • Бронь столов: 70-88-77

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