Специальный гость вечера - бренд-амбассадор компании Simple Илья Бабушвили с почетом представит элитный виски: Nikka Blende; Jura Origin Aged 10 Years; The Irishman Single Malt; Blanton's Special Reserve.

Всем гостям Welcome Drink - коктейль Amaro Spritz на основе ликера Amaro di Angostura и игристого вина Prosecco и по бокалу каждого виски.

Закуски от шеф-повара Михаила Шморгунова:

«пинчос» со слабосоленой горбушей, сливочным кремом и запеченными перцем

закуска из подкопяченой олениной, муссом из печеного баклажана и соусом из брусники

тар-тар из говядины с муссом из яичного желтка, сливочного масла и маринованного огурца

мини-эклер с ванильным кремом и малиновой пеной

Живая музыка: дуэт искусных гитаристов Александра Анисимова и Сергея Филиппова, играющих в разных стилях.