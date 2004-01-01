Сквозь века

Программа концерта:

I отделение:

И.С. Бах по И. Эрнсту Концерт соль-мажор для органа.

А. Вивальди Концерт для скрипки и органа ре-минор. RV 542.

Ханс Штамм Рондо в стиле латина для органа.

Г. Форе “Пробуждение” для скрипки и органа

М. Дюпре Прелюдия и фуга соль- минор.

II Отделение:

И. С. Бах Соната для скрипки и органа ми-мажор BWV 1016

Ф. Томбелль Токката для органа.

Элгар Salut d'amour для скрипки и органа.

М. Дюруфле Токката из сюиты N 5 для органа.

Дж. Уильямс Музыка из к/ф “Список Шиндлера”.

Александр Новоселов родился в Пермской области (Россия). Начал заниматься на фортепиано с семи лет в музыкальной школе при Кировском училище искусств. В 2003 году закончил Кировский колледж искусств по классу фортепиано, а в 2008— Нижегородскую консерваторию по классам фортепиано (доцент С.В.Смирнов) и органа (профессор З.А.Скульскaя).



Лауреат международных конкурсов Прасковья Таникова (скрипка). Родилась в Ленинграде. В 6 лет начала обучаться игре на скрипке. В 2005 г. с отличием окончила Санкт-Петербургский музыкальный колледж им. Н. А. Римского-Корсакова (педагоги – В. Б. Андреев, Н. В. Андреева) и в 2010 г. – Петрозаводскую консерваторию (класс заслуженного артиста России и Карелии, профессора К. И. Векслера) по специальности «скрипка», в 2014 г. - аспирантуру Петрозаводской консерватории (творческий руководитель – профессор К. И. Векслер) по специальности «скрипка».