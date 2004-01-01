Скульптура Ирины Мариловой

Выставка из цикла «С днем рождения, художник!»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Марилова Ирина Петровна скульптор, член Союза художников РСФСР (1978). Родилась 08.03.1943 в селе Белкино Мамлютского района Северо‑Казахстанской области. Окончила художественно-графический факультет Смоленского пединститута (1969). Автор памятного знака погибшим летчикам в поселке Ревда Ловозерского района Мурманской области. Участница областных, региональных, республиканских, всесоюзной выставок с 1973.

В экспозиции гости музея увидят одну работу Ирины Петровны.

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?