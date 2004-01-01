Скульптура Ирины Мариловой

Выставка из цикла «С днем рождения, художник!»

Марилова Ирина Петровна скульптор, член Союза художников РСФСР (1978). Родилась 08.03.1943 в селе Белкино Мамлютского района Северо‑Казахстанской области. Окончила художественно-графический факультет Смоленского пединститута (1969). Автор памятного знака погибшим летчикам в поселке Ревда Ловозерского района Мурманской области. Участница областных, региональных, республиканских, всесоюзной выставок с 1973.

В экспозиции гости музея увидят одну работу Ирины Петровны.