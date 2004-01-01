О скульптуре Микеланджело говорил, что «это первое из искусств», ссылаясь на библейскую легенду о боге, вылепившем из земли первую фигуру человека – Адама.

В экспозиции представлены 23 скульптуры. На экскурсии мы ответим на вопросы: Что такое скульптура? Какие бывают жанры скульптуры? Из чего скульптор создаёт свои произведения?

Объемную форму экспонатов можно исследовать на ощупь и через прикосновение познакомиться с различными материалами: деревом, бронзой, глиной, мрамором, гранитом. В ближайшем будущем, чтобы создать более полный и чувственный образ музейного предмета, экскурсия будет сопровождаться аудио-эффектами и интересным рассказом о каждом экспонате.