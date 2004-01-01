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Скрипка – царица музыки

Концерт Карэна Шахгалдяна (Москва) и Марии Макаровой (Мурманск)

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События: Концерты.

Программа:

Бах – Партита №3 ми мажор для скрипки соло
Бах – Партита №2 ре минор для скрипки соло
Мендельсон – Песня без слов, переложение для скрипки и фортепиано Фердинанда Давида
Крейслер – Китайский тамбурин
Брамс – Созерцание, переложение для скрипки и фортепиано, Яши Хейфеца
Шор – Полёт сокола для скрипки и фортепиано
Понсе – Эстрелита, переложение для скрипки и фортепиано Яши Хейфеца
Дебюсси – Лунный свет

Карэн Шахгалдян – выпускник Московской государственной консерватории, (класса знаменитого профессора Виктора Третьякова). Являлся стипендиатом Фонда именных стипендий Мстислава Ростроповича и Фонда имени профессора Ю.И.Янкелевича, получал стипендию Д.Ойстраха. В 2003 году Карэн закончил аспирантуру Московской консерватории по классу скрипки под руководством профессора Майи Самуиловны Глезаровой. За плечами музыканта гастроли во множестве городов России и за рубежом, победа на международном конкурсе имени Пабло Сарасате в Испании (1999г.), мастер-классы с выдающимися скрипачами современности. Карэн играл в оркестре «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова, выступал в Большом и Малом залах Московской консерватории.

Мария Макарова – коренная мурманчанка. Начала свое музыкальное образование в ДМШ №1, продолжила в Мурманском музыкальном училище в классе засл. работника культуры РФ Т.Д.Крыловой. В 2003г. с отличием окончила Петрозаводскую гос. консерваторию им. А.К.Глазунова (класс засл.артиста РФ и Карелии В.Э.Абрамова), а затем и аспирантуру. С 2005г. преподает в Мурманском колледже искусств. Сотрудничает с филармонией как артист-концертный исполнитель и концертмейстер. Пианистка – постоянная участница абонементов для детей и юношества. В 2011г. Мария Макарова стала дипломантом Всероссийского конкурса фортепианных дуэтов им. А.Г.Бахчиева, а в ноябре 2012г. получила звание лауреата первой степени на международном конкурсе «Звездный континент» как солистка и в составе фортепианного дуэта с П.Макаровым.

Филармония
22 марта
18:00
Цены

500 р.

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