Скрипичная сюита

Ограничения: 12+

Карэн Шахгалдян - один из самых заметных музыкантов современной России. Закончил Московскую консерваторию в классе профессора Виктора Третьякова и аспирантуру у Майи Глезаровой. Участвовал в мастер-классах Иегуди Менухина, Владимира Спивакова, Григория Жислина, Евгении Чугаевой. Лауреат конкурса Пабло Сарасате в Памплоне. Несколько лет был артистом оркестра "Виртуозы Москвы" под руководством Владимира Спивакова. Выступал в таких залах, как Carnegie Hall в Нью-Йорке, Большой зал консерватории в Москве, Royal Festival Hall в Лондоне, Musikverein в Вене, Laeizhalle в Гамбурге, Purcell Room в Лондоне, Suntory Hall в Токио. Посетил с концертами более 200 городов в таких странах, как США, Китай, Германия, Австрия, Япония, Австралия, Великобритания, Южная Корея, Испания, Италия, Чехия, Швейцария, Швеция, Латвия, Литва, Грузия, Молдова, Армения и Россия. С 2006 года скрипач Трио имени Хачатуряна.



Пётр Макаров – известный и любимый многими заполярный артист. С интересом подходит к воплощению различных творческих экспериментов, регулярно выступает с другими исполнителями – как в Мурманской области, так и за ее пределами. «Люблю музыку во всех ее проявлениях», – заявляет пианист. Петр окончил Петрозаводскую консерваторию и аспирантуру. Пробовал себя в композиции. Со временем увлечение переросло во вторую профессию. В настоящее время работает в Мурманском областном театре кукол, пишет музыку к спектаклям, участвует в творческих проектах театра. С 2010г. сотрудничает с областной филармонией, активно участвует в различных музыкальных проектах, в том числе международных. Лауреат 1 международного конкурса «Звездный континент»(2012).

Программа концерта:



Альфред Шнитке - Сюита в старинном стиле

Мануэль Де Фалья - Народная испанская сюита

Романос Меликян - Сюита для скрипки и фортепиано

Игорь Стравинский - Итальянская сюита

Бела Барток - Румынские народные танцы