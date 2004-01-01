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Сказочные приключения Мокея, или как Бабы Яги сказку спасали

Музыкальная сказка для детей с участием звезд Петербургской оперетты

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События: Спектакли.Возраст: Детям.

Многие думают, что Баба-Яга это злая, вредная старуха, которая постоянно делает подлости и гадости хорошим людям. Может, так оно и было, но это было давно. Вы, наверное, и сами замечали, что проходит какое-то время, и люди меняются. Бабы-Яги тоже изменились. Сколько они прожили, никто не знает, а вот, сколько проживут – известно. Они будут жить до тех пор, пока про них читают, пишут и ставят спектакли. В нашем увлекательном спектакле, полном волшебных приключений, мы расскажем Вам о том, что они поделывают сейчас! В нашей, современной жизни!

Атлантика
15 октября
11:30
14:00
Цены

200-400 р.

Билетная касса: (8152) 520-522

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