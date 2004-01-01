Сказочный новый год

В Новый год всегда хочется чего-то необычного и сказочного! Проведите время с удовольствием в подготовке к Новому году вместе с нами! Отправьте письмо Деду Морозу, посетите с ребёнком увлекательные мастер-классы и упакуйте подарки!

9 декабря, суббота:

14:00-20:00 – почта Деда Мороза;

15:00-19:00 – упаковка подарков;

14:00-18:00 – мастер-классы «Новогодние картины» и «Волшебная елочка».

10 декабря, воскресенье:

14:00-20:00 – почта Деда Мороза;

15:00-19:00 – упаковка подарков.

16 декабря, суббота:

14:00-20:00 – почта Деда Мороза;

15:00-19:00 – упаковка подарков;

14:00-18:00 – мастер-классы «Дизайнерская игрушка из фетра» и «Новогодний костюм для вечеринки».

17 декабря, воскресенье:

14:00-20:00 – почта Деда Мороза;

15:00-19:00 – упаковка подарков.

23 декабря, суббота:

14:00-20:00 – почта Деда Мороза;

15:00-19:00 – упаковка подарков;

14:00-20:00 – детский квест«В поисках Нового года».

24 декабря, воскресенье:

14:00-20:00 – почта Деда Мороза;

15:00-19:00 – упаковка подарков;

16:00-18:00 – развлекательная программа «Холодное сердце».

29 декабря, пятница:

17:00-20:00 – почта Деда Мороза;

17:00-21:00 – упаковка подарков;

17:00-19:00 – развлекательная программа «Путешествие Деда Мороза в поисках чуда света».

30 декабря, суббота:

15:00-18:00 – оркестр Дедов Морозов;

15:00-19:00 – упаковка подарков.

Все мастер-классы, фотозона, почта от Деда Мороза и развлекательные программы - бесплатные!

Места проведения:

Почта деда Мороза – 2 этаж (рядом с магазином «ZARA»)

Упаковка подарков – 1 этаж (рядом со стойкой информации)

Развлекательные программы, квест и мастер-классы – 3 этаж (рядом с магазином «М-видео»)

Сказочная фотозона – 4 этаж (рядом с магазином «Toy.ru»)

Подробные правила по услуге упаковки подарков, проведению мастер-классов читайте в правилах.