Сказочный новый год
Праздничные мероприятия в ТРК «Мурманск Молл»
Праздничные мероприятия в ТРК «Мурманск Молл»
В Новый год всегда хочется чего-то необычного и сказочного! Проведите время с удовольствием в подготовке к Новому году вместе с нами! Отправьте письмо Деду Морозу, посетите с ребёнком увлекательные мастер-классы и упакуйте подарки!
9 декабря, суббота:
14:00-20:00 – почта Деда Мороза;
15:00-19:00 – упаковка подарков;
14:00-18:00 – мастер-классы «Новогодние картины» и «Волшебная елочка».
10 декабря, воскресенье:
14:00-20:00 – почта Деда Мороза;
15:00-19:00 – упаковка подарков.
16 декабря, суббота:
14:00-20:00 – почта Деда Мороза;
15:00-19:00 – упаковка подарков;
14:00-18:00 – мастер-классы «Дизайнерская игрушка из фетра» и «Новогодний костюм для вечеринки».
17 декабря, воскресенье:
14:00-20:00 – почта Деда Мороза;
15:00-19:00 – упаковка подарков.
23 декабря, суббота:
14:00-20:00 – почта Деда Мороза;
15:00-19:00 – упаковка подарков;
14:00-20:00 – детский квест«В поисках Нового года».
24 декабря, воскресенье:
14:00-20:00 – почта Деда Мороза;
15:00-19:00 – упаковка подарков;
16:00-18:00 – развлекательная программа «Холодное сердце».
29 декабря, пятница:
17:00-20:00 – почта Деда Мороза;
17:00-21:00 – упаковка подарков;
17:00-19:00 – развлекательная программа «Путешествие Деда Мороза в поисках чуда света».
30 декабря, суббота:
15:00-18:00 – оркестр Дедов Морозов;
15:00-19:00 – упаковка подарков.
Все мастер-классы, фотозона, почта от Деда Мороза и развлекательные программы - бесплатные!
Места проведения:
Почта деда Мороза – 2 этаж (рядом с магазином «ZARA»)
Упаковка подарков – 1 этаж (рядом со стойкой информации)
Развлекательные программы, квест и мастер-классы – 3 этаж (рядом с магазином «М-видео»)
Сказочная фотозона – 4 этаж (рядом с магазином «Toy.ru»)
Подробные правила по услуге упаковки подарков, проведению мастер-классов читайте в правилах.
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