Сказки водят хоровод

Сказки бывают разные – народные, бытовые, про принцесс и про животных. В сказках раскрываются лучшие человеческие качества, герои бесстрашны и романтичны, а добро всегда побеждает зло. Благодаря сказкам ребенок избавляется от переживаний и страхов, получает знания о жизни и ее законах, развивает фантазию и творческое начало, учится сопереживать и предвосхищать события.

Вниманию посетителей предлагаются лучшие образцы народного сказочного творчества, а также известные произведения знаменитых писателей-сказочников: Александра Пушкина, Вильгельма Гауфа, Шарля Перро, Петра Ершова, Корнея Чуковского, Ганса Христиана Андерсена и других.

Молодых джентльменов заинтересуют волшебные истории про русских богатырей, сборник сказок, преданий и легенд «Книга кладов» и современные «Сказки про космонавтов». Для юных леди на выставке представлены захватывающие и романтичные истории о принцессах, феях, волшебницах и русалочках.