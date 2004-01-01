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Сказки Венского леса

Музыкальная комедия «короля вальса» Иоганна Штрауса в 2-х действиях при участии звезд «Московской оперетты» 

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Ограничения: 6+
События: Оперетта, Спектакли, Гастроли.

Московский театр оперетты — один из самых популярных и востребованных театров России. Благодаря ярчайшему таланту, великолепному мастерству актеров и режиссеров, театр стал ведущим в своем жанре в России и завоевал огромный авторитет в Европе. «Сказки Венского леса» — это эксклюзивная пьеса, написанная в лучших традициях классической оперетты, очень яркая, красивая и лёгкая, как вальсы Иоганна Штрауса, покорившая зрителей и почитателей оперетты во всех городах России и за рубежом!

Сюжет комедии лихо закручивается с первых минут появления артистов на сцене. В лесу прекрасная девушка Катарина Вальдек знакомится с Эдвардом фон Бликсэном. Их отцы хотят свести молодых людей и заочно решают вопрос об их женитьбе — отцу Катарины нужен титул, а отцу Эдварда — состояние. Те же, не зная, кого им прочат в супруги, неистово сопротивляются этому браку.

В ролях: Виталий Мишле, Инара Гулиева, Светлана Криницкая, Пётр Борисенко, Александр Каминский, Валерий Гончаренко, Ирина Пенкрат, Глеб Косихин.

Режиссер: Инара Гулиева

Продолжительность спектакля: 2 часа 30 минут (с антрактом)

Атлантика
3 марта
19:00

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