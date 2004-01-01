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Сказки в лукошке

Кукольный спектакль по мотивам русских народных сказок!

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Ограничения: 2+
События: Спектакли.Возраст: Детям.

Добрые герои и их лесные помощники проводят детей в мир сказки: научат печь оладьи, стирать платочки, собирать грибы, а самое главное – быть честными и ценить настоящую дружбу!

Режиссер-постановщик – Елена Уварова
Художник-постановщик – Софья Шахновская
Художник по свету – Ольга Шпагина
Концертмейстер – Елена Ханова
В спектакле заняты учащиеся Детской театральной школы

Цены

Справки по телефону: 25-05-50

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