Сказки в лукошке

Ограничения: 2+

Добрые герои и их лесные помощники проводят детей в мир сказки: научат печь оладьи, стирать платочки, собирать грибы, а самое главное – быть честными и ценить настоящую дружбу!

Режиссер-постановщик – Елена Уварова

Художник-постановщик – Софья Шахновская

Художник по свету – Ольга Шпагина

Концертмейстер – Елена Ханова

В спектакле заняты учащиеся Детской театральной школы