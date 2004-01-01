Сказки в лукошке
Кукольный спектакль по мотивам русских народных сказок!
Кукольный спектакль по мотивам русских народных сказок!
Добрые герои и их лесные помощники проводят детей в мир сказки: научат печь оладьи, стирать платочки, собирать грибы, а самое главное – быть честными и ценить настоящую дружбу!
Режиссер-постановщик – Елена Уварова
Художник-постановщик – Софья Шахновская
Художник по свету – Ольга Шпагина
Концертмейстер – Елена Ханова
В спектакле заняты учащиеся Детской театральной школы
Справки по телефону: 25-05-50
Веселая трагедия про зарождающее чувство по пьесе Елены Скороходовой. Спектакль малой сцены