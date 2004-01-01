Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией о двух самых близких на свете людях

Много сказок есть на свете. Есть сказки про Кощея Бессмертного, про Ивана-дурака, про леших и водяных, про добрых и злых волшебников, про Бабу Ягу и про Василису Прекрасную, даже про ковёр-самолёт сказки есть!..

А есть ли сказки про маму? Мама - самый важный человек на земле, без мамы и сказки-то некому было бы рассказывать!

Так вот, сказки про маму есть! И написал их замечательный детский писатель Сергей Седов. Мама готова на любые подвиги ради своего ребёнка, мама готова преодолеть любые расстояния ради своего ребёнка, мама может стать бесстрашной и очень сильной ради своего ребёнка. Потому что ребёнок - это самое дорогое, что есть у мамы.

А мама - самое дорогое, что есть у ребёнка. И этот союз вечный.