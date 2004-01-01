Ограничения: 6+

Герои сказок писателя Сергея Козлова любимы уже не одним поколением детей. Он создал страну Тилимилитрямдию, куда отправлялись гулять в волшебный лес Медвежонок и Ёжик, а их приветствие «Трям! Здравствуйте!» стало почти классическим. Вообще, почти во всех сказках этого автора главные персонажи – Ёжик, Медвежонок и Заяц.

Трогательные и наивные сказки Сергея Козлова учат добру, они переносят юных зрителей в трогательный мир фантазий, где детские страхи растворяются в лучах настоящей дружбы. Ежик и Медвежонок настолько нам симпатичны, что мы не хотим с ними расставаться. Да это и не получится: Сергей Козлов подарил нам целый цикл сказок про эту неразлучную парочку.

В спектакле «Сказки для Ёжика. Правда, мы будем всегда?» царит дух детства. Истории о приключениях Ёжика и его друзей стремительно сменяют друг друга, объединяясь в общее действие, в котором герои постепенно осознают, светлую истину, заложенную автором и выраженную режиссёром и актёрами – «Как всё-таки хорошо, что мы друг у друга есть».

Режиссер-постановщик — Людмила Манонина-Петрович.

Инсценировка — Людмила Манонина-Петрович.

Художник-постановщик — Анна Маркус.

Композитор — Александр Жеделев.