Сказки для принцесс
Волшебная постановка по мотивам сказок Ханса Кристиана Андерсена
Волшебная постановка по мотивам сказок Ханса Кристиана Андерсена
Спектакль «Сказки для принцесс» создан для маленьких зрителей. Эта постановка получилась прекрасной, доброй и волшебной. Спектакль будет интересен не только девочкам, но и мальчикам, ведь один из главных героев – принц. Каждая сцена пропитана магией и волшебством. Историю поведает настоящая сказочница, мир вокруг которой оживет, словно по взмаху волшебной палочки.
Режиссер: Светлана Озерская
Художник: Андрей Запорожский
Художник по свету: Анастасия Кузнецова
Композитор: Пётр Макаров
В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, Лилия Федосенко, Иван Песнев, Елизавета Досаева.
Спектакль для самых маленьких. 0+
Продолжительность: 45 минут.
350 р.
Без пяти минут брошенная жена решается вступить в схватку за своего мужа и любыми способами попытаться вернуть его в семью...
Спектакль по мотивам сказки Г. Х. Андерсена