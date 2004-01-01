Спектакль «Сказки для принцесс» создан для маленьких зрителей. Эта постановка получилась прекрасной, доброй и волшебной. Спектакль будет интересен не только девочкам, но и мальчикам, ведь один из главных героев – принц. Каждая сцена пропитана магией и волшебством. Историю поведает настоящая сказочница, мир вокруг которой оживет, словно по взмаху волшебной палочки.

Режиссер: Светлана Озерская

Художник: Андрей Запорожский

Художник по свету: Анастасия Кузнецова

Композитор: Пётр Макаров

В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, Лилия Федосенко, Иван Песнев, Елизавета Досаева.

Спектакль для самых маленьких. 0+

Продолжительность: 45 минут.