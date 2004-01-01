Выставка фарфоровой пластики «Сказки» из коллекции Анны Ивановны Макаровой открывает чудесный мир детства, наполненный героями любимых сказок и басен.

Фарфоровая пластика, посвященная сказкам, позволяет увидеть, детально рассмотреть и вспомнить героев всем известных произведений.

На выставке представлены оригинальные фарфоровые скульптуры и их повторы, выполненные по сохранившимся на заводах формам. Большая часть фарфоровой пластики была создана во второй половине XX века. Многие статуэтки считаются антикварной редкостью и увидеть их можно в качестве музейных экспонатов в выставочных залах и в частных коллекциях. Фарфоровая пластика из собрания Анны Ивановны особенно ценна благодаря хорошей сохранности: отсутствию утрат, сколов, трещин, что позволяет любоваться произведениями в полной мере.

Соприкосновение с интересными, живыми, глубокими образами героев русских народных и авторских сказок, стихов и басен погружают в мир детства.

В коллекции Анны Ивановны представлены произведения фарфоровых заводов Советского Союза, Украины и фарфоровые изделия фабрик Германии и Испании.

В экспозиции будет представлено около 100 экспонатов.