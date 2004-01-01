Что такое синдром гиперактивности? Модный диагноз или следствие плохого воспитания? Ребенок, который бегает целыми днями, сшибая углы, не слыша никого вокруг – он обязательно гиперактивный? Какие еще особенности поведения обусловлены гиперактивностью? Какая связь гиперактивности и дефицита внимания?

Трудности диагностики и эффективные стратегии лечения СДВГ будем обсуждать в Семейном оздоровительном центре Аврора. Приглашаем всех, кому интересна эта тема.