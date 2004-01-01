145207

Синдром гиперактивности

Собрание родительского клуба «Аврора» на тему: «СДВГ или дети с «Моторчиком»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Лекции.

Что такое синдром гиперактивности?  Модный диагноз или следствие плохого воспитания? Ребенок, который бегает целыми днями, сшибая углы, не слыша никого вокруг – он обязательно гиперактивный? Какие еще особенности поведения обусловлены гиперактивностью? Какая связь гиперактивности и дефицита внимания? 
Трудности диагностики и эффективные стратегии лечения СДВГ будем обсуждать в Семейном оздоровительном центре Аврора. Приглашаем всех, кому интересна эта тема.

Аврора
28 октября
12:00
Цены

Вход свободный, по предварительной записи по телефонам: 78-78-71, +7 (921) 921-708-78-71

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?