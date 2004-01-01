Символика России, Мурманской области, города Мурманска

Мурманский областной краеведческий музей приглашает посетить день семейного отдыха, который посвящен Дню Государственного флага РФ.

Во время музейного занятия ребята узнают, о том, как менялся главный государственный символ на протяжении истории России, что означают цвета на современном флаге Российской Федерации. Музейный педагог расскажет и о других символах страны – гербе и гимне. Ребята познакомятся с новыми понятиями – «символика», «символ», «гимн», «герб». В завершении мероприятия закрепят полученные знания, выполняя творческие задания, позволяющие проверить свои знания. В технике аппликация участники сделают открытку «Флаг России», соберут пазлы «Герб Мурманска», «Герб Мурманской области», которые раскрывают основные значимые черты государственной символики нашей страны и нашего края.