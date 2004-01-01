Символика России, Мурманской области, города Мурманска
День семейного отдыха
День семейного отдыха
Мурманский областной краеведческий музей приглашает посетить день семейного отдыха, который посвящен Дню Государственного флага РФ.
Во время музейного занятия ребята узнают, о том, как менялся главный государственный символ на протяжении истории России, что означают цвета на современном флаге Российской Федерации. Музейный педагог расскажет и о других символах страны – гербе и гимне. Ребята познакомятся с новыми понятиями – «символика», «символ», «гимн», «герб». В завершении мероприятия закрепят полученные знания, выполняя творческие задания, позволяющие проверить свои знания. В технике аппликация участники сделают открытку «Флаг России», соберут пазлы «Герб Мурманска», «Герб Мурманской области», которые раскрывают основные значимые черты государственной символики нашей страны и нашего края.