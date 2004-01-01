Симфония всепобеждающего мужества

День воинской славы России напоминает о том, что 27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 900 дней фашистскую блокаду города. В ознаменование окончательного снятия блокады 27 января 1944 в Ленинграде был дан салют.

Мероприятие подготовлено совместно с Региональным центром гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.

В мероприятии примут участие ветераны, в прошлом жители блокадного Ленинграда, а также школьники, кадеты и члены военно-патриотических клубов Мурманской области. Ветераны поделятся своими воспоминаниями, а ребята смогут задать им свои вопросы. Также будут продемонстрированы фильмы о блокаде города-героя Ленинграда.