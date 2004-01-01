Симфония синего

Цикл «Цветная симфония жизни» посвящен отражению определенного цвета в природе, в литературных и музыкальных произведениях, в живописных полотнах. Библиотека приглашает почувствовать настроение всех оттенков синего цвета.

В различных культурах синий цвет – это цвет истины и интеллекта. Он символизирует доброту и честность, мудрость и открытость. Это цвет чистоты и непорочности, благих намерений и побуждений. О том, как цвета влияют на наше настроение, воздействуют на наши мысли и поступки, расскажет психолог Светлана Максимова. Она проведет мастер-класс «Синий - цвет разума, красный - цвет страсти?» Вместе с психологом слушатели узнают о цветовых предпочтения людей с разным складом характера, о том, как знания в области психологии восприятия цвета могут помочь в повседневной жизни.

С удивительной красотой Кольского полуострова познакомит фотовыставка Дмитрия Горшенева «Дух Севера». Дмитрий - участник фотостудии «Мурманск», член Союза фотохудожников России. На его фотоснимках запечатлены живописные уголки нашего края с самых захватывающих ракурсов. Посетителей ждет творческая встреча с фотографом, на которой он поделится секретами мастерства.

Юных мурманчан ждут мастер-классы, подготовленные преподавателями Детской театральной школы. На мастер-классе «В синей дымке» ребята нарисуют маяк и Кольский залив, с использованием трафаретов выполнят работу «Голубая марина». В удивительное путешествие по рекам и озерам отправятся участники квеста «Голубое ожерелье планеты».

Познавательная программа завершится вечером-фантазией «Цвет небесный, синий цвет». Зрителей ждет встреча с синим цветом в поэзии, живописи, музыке и кинематографе.