Симфоническая философия жизни
Литературно-музыкальная встреча
Литературно-музыкальная встреча
Областная научная библиотека приглашает на встречу, посвященную Международному музыкальному конкурсу имени Петра Ильича Чайковского.
В этом году конкурс будет проходить в шестнадцатый раз. За свою 60-летнюю историю он открыл миру имена выдающихся представителей исполнительского искусства. Звание лауреата конкурса – одно из самых уважаемых в мире музыки.
На встрече гости библиотеки узнают об истории конкурса, о музыкантах, ставших победителями, услышат произведения Петра Ильича Чайковского и других композиторов - классиков.
В программе примут участие профессиональные мурманские музыканты и студенты Мурманского колледжа искусств. В их исполнении прозвучат инструментальные и вокальные произведения.
Приглашаются все желающие.