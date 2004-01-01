Симфоническая философия жизни

Областная научная библиотека приглашает на встречу, посвященную Международному музыкальному конкурсу имени Петра Ильича Чайковского.

В этом году конкурс будет проходить в шестнадцатый раз. За свою 60-летнюю историю он открыл миру имена выдающихся представителей исполнительского искусства. Звание лауреата конкурса – одно из самых уважаемых в мире музыки.

На встрече гости библиотеки узнают об истории конкурса, о музыкантах, ставших победителями, услышат произведения Петра Ильича Чайковского и других композиторов - классиков.

В программе примут участие профессиональные мурманские музыканты и студенты Мурманского колледжа искусств. В их исполнении прозвучат инструментальные и вокальные произведения.

Приглашаются все желающие.