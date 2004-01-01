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Имре Кальман – самое громкое имя в истории оперетты! Можно не быть театралом, не любить оперетту, но не знать «Сильвы» – такого не бывает. «Да здравствует любовь!», она же «Принцесса чардаша», она же «Сильва» – трогательная история любви блестящего офицера-аристократа Эдвина и молодой певицы варьете Сильвы Вареску с чарующей и непревзойденной музыкой мастера оперетты. Оперетта «Княгиня чардаша» написана Имре Кальманом в 1915 году, а главная героиня Сильва Вареску стала, по словам самого маэстро, самой любимой. Оперетта о романтической истории любви актрисы кабаре Сильвы Вареску и князя Эдвина ставится на российских сценах уже девяносто лет и до сих пор вызывает неподдельный интерес у зрительного зала. Недаром же говорят, что любовь – вечная тема, это именно то чувство, которое будет волновать людей во все времена. Ну и самое главное – у этой оперетты счастливый конец, что несомненно не может не радовать глаз любого, даже самого искушенного зрителя.

Любовь и честь. Свободные нравы кабаре и дворянский титул. Героям придется выбирать. По какому пути идти, чтобы стать счастливыми? Эти нелегкие вопросы шутя решаются в жанре оперетты.