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Showtime

Концерт мурманской группы

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Ограничения: 18+
События: Концерты.

Группа образовалась 30 сентября 2009 года в Мурманске и с тех пор провела более 130 концертов и выступлений в России и Норвегии. Выступали в 8 регионах РФ, провели 2 гастрольных тура, за плечами участие во всероссийских и международных фестивалях, выступление на одной сцене с такими артистами как Настя Полева, Кирпичи и F.P.G. Яркий сценический образ и зажигательные живые выступления — визитная карточка группы!

Rock'n'Roll music bar
31 марта
20:00
Цены

Заказ столов по телефону: 25-75-75

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