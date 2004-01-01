Ограничения: 18+

Группа образовалась 30 сентября 2009 года в Мурманске и с тех пор провела более 130 концертов и выступлений в России и Норвегии. Выступали в 8 регионах РФ, провели 2 гастрольных тура, за плечами участие во всероссийских и международных фестивалях, выступление на одной сцене с такими артистами как Настя Полева, Кирпичи и F.P.G. Яркий сценический образ и зажигательные живые выступления — визитная карточка группы!