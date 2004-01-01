136895

Шоу под дождём 2

Концерт Санкт-Петербургского театра танца «Искущение» с программой «Дышу тобой»

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 18+
События: Концерты.

Это история-продолжение уже ставшего легендарным шоу под дождем «Между мной и тобой». В отличие от первой части спектакль «Дышу тобой» затрагивает более серьезные жизненные ситуации.

Как часто в отношении с любимыми Вы подходили к краю и готовы были разорвать все то, что связывало вас годами? Как часто Вы задумывались над несправедливостью и обижались на свою вторую половинку?

В современном мире эти вопросы все чаще начинают преследовать нас.

Именно это и застало врасплох главного героя постановки, рассказывающего о непростой истории любви. Он делится с залом накипевшими обидами на свою возлюбленную.

Ему кажется, что былая любовь куда-то улетучилась, и в этом виноваты все, кроме него. Но в процессе монолога он понимает, что не стоило доводить свои отношения до разрыва, чтобы понять насколько он и она были дороги друг другу...

Все переживания и настроение героя передаются залу с помощью пластики тела артистов театра танца «Искушение».

Их номера – это гамма чувств, эмоций и энергетики, подкрепляющаяся качественными музыкальными композициями и хореографией.

В финале танцевальные номера исполняются под дождем.

Автор, режиссер и хореограф – Рустам Надыршин.
В спектакле задействована хореография Игоря Кравченко, Александра Семенова, Игоря Соловьева, Олеся Захарова.

Цены

650-2350 р.

Билеты можно приобрести в касах Ледового Дворца или по ссылке

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?