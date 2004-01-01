Шоу под дождём 2
Концерт Санкт-Петербургского театра танца «Искущение» с программой «Дышу тобой»
Концерт Санкт-Петербургского театра танца «Искущение» с программой «Дышу тобой»
Это история-продолжение уже ставшего легендарным шоу под дождем «Между мной и тобой». В отличие от первой части спектакль «Дышу тобой» затрагивает более серьезные жизненные ситуации.
Как часто в отношении с любимыми Вы подходили к краю и готовы были разорвать все то, что связывало вас годами? Как часто Вы задумывались над несправедливостью и обижались на свою вторую половинку?
В современном мире эти вопросы все чаще начинают преследовать нас.
Именно это и застало врасплох главного героя постановки, рассказывающего о непростой истории любви. Он делится с залом накипевшими обидами на свою возлюбленную.
Ему кажется, что былая любовь куда-то улетучилась, и в этом виноваты все, кроме него. Но в процессе монолога он понимает, что не стоило доводить свои отношения до разрыва, чтобы понять насколько он и она были дороги друг другу...
Все переживания и настроение героя передаются залу с помощью пластики тела артистов театра танца «Искушение».
Их номера – это гамма чувств, эмоций и энергетики, подкрепляющаяся качественными музыкальными композициями и хореографией.
В финале танцевальные номера исполняются под дождем.
Автор, режиссер и хореограф – Рустам Надыршин.
В спектакле задействована хореография Игоря Кравченко, Александра Семенова, Игоря Соловьева, Олеся Захарова.
650-2350 р.
Билеты можно приобрести в касах Ледового Дворца или по ссылке