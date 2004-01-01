Шоу под дождём 2

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Это история-продолжение уже ставшего легендарным шоу под дождем «Между мной и тобой». В отличие от первой части спектакль «Дышу тобой» затрагивает более серьезные жизненные ситуации.



Как часто в отношении с любимыми Вы подходили к краю и готовы были разорвать все то, что связывало вас годами? Как часто Вы задумывались над несправедливостью и обижались на свою вторую половинку?



В современном мире эти вопросы все чаще начинают преследовать нас.

Именно это и застало врасплох главного героя постановки, рассказывающего о непростой истории любви. Он делится с залом накипевшими обидами на свою возлюбленную.



Ему кажется, что былая любовь куда-то улетучилась, и в этом виноваты все, кроме него. Но в процессе монолога он понимает, что не стоило доводить свои отношения до разрыва, чтобы понять насколько он и она были дороги друг другу...



Все переживания и настроение героя передаются залу с помощью пластики тела артистов театра танца «Искушение».



Их номера – это гамма чувств, эмоций и энергетики, подкрепляющаяся качественными музыкальными композициями и хореографией.



В финале танцевальные номера исполняются под дождем.

Автор, режиссер и хореограф – Рустам Надыршин.

В спектакле задействована хореография Игоря Кравченко, Александра Семенова, Игоря Соловьева, Олеся Захарова.