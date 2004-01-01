Впервые в Мурманске экстремальное и яркое шоу с участием машин-трансформеров!

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Группа «А» Российского Автородео 2017! Не упустите возможность стать свидетелем экстремального и яркого шоу с участием машин-трансформеров, прямо как в фильме!

Вы сможете увидеть «езду на двух колёсах», битву Monster Truck, Big Foot, уникальный автомобиль трансформер, огненные кольца, авто фристайл, мото триал, сбивание вертикально стоящего автомобиля, дрифт, перебортирование колёс на ходу, БРДМ-2, автомобиль котопёс и многое другое!

Также всех гостей «Шоу каскадёров» ожидает развлекательная программа и молниеносный фото отчет от наших партнёров!

У микрофона всем известный по проекту Дом-2 ведущий – Сэм Селезнёв!

Приходите за взрывными эмоциями!

Продолжительность программы: 1,5-2 часа