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Шоу каскадёров

Впервые в Мурманске экстремальное и яркое шоу с участием машин-трансформеров!

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События: Шоу, Концерты.

Группа «А» Российского Автородео 2017! Не упустите возможность стать свидетелем экстремального и яркого шоу с участием машин-трансформеров, прямо как в фильме!

Вы сможете увидеть «езду на двух колёсах», битву Monster Truck, Big Foot, уникальный автомобиль трансформер, огненные кольца, авто фристайл, мото триал, сбивание вертикально стоящего автомобиля, дрифт, перебортирование колёс на ходу, БРДМ-2, автомобиль котопёс и многое другое!

Также всех гостей «Шоу каскадёров» ожидает развлекательная программа и молниеносный фото отчет от наших партнёров!

У микрофона всем известный по проекту Дом-2 ведущий – Сэм Селезнёв!

Приходите за взрывными эмоциями!

Продолжительность программы: 1,5-2 часа

Стадион «Строитель»
14 июля
19:00
15 июля
17:00
16 июля
17:00
20 июля
19:00
21 июля
19:00
22 июля
17:00
23 июля
17:00
Цены

Предварительная продажа (с 13 июля стоимость повысится):

Детский – 500 р.

Взрослый – 800 р.

Справки по телефону: 70-47-48

Группа ВК

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