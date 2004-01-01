Шлю тебе сей чудный образ…

Задолго до появления интернета люди общались при помощи писем. Со времен бумажной почты нам остались такие артефакты, как почтовая карточка и открытка. Открытки не просто передавали информацию, их выбор говорил об отношении к адресату. Большое значение имело изображение на лицевой части открытого письма.

На выставке представлены открытки с репродукциями работ российских книжных графиков, иллюстрации к произведениям русских писателей.

О важности художественной открытки рассказывает книга Э. Б. Файнштейна «В мире открытки», в книге-альбоме «…Я к Вам пишу» представлена открыточная пушкиниана, а каталог «Почтовые карточки начала ХХ века из собрания Мурманского областного краеведческого музея» познакомит с филокартическими сокровищами, находящимися в нашей области.