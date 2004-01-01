Школьный бум

Книга «Денискины рассказы» - это цикл произведений Виктора Драгунского, которые никого не оставят равнодушным. В них показана жизнь обычного ребенка Дениса Кораблева. Герои попадают в странные ситуации, совершают ошибки, проявляют себя с лучших и худших сторон. Произведения учат фантазировать, мечтать, сопереживать, анализировать собственные действия, а так же по-доброму смеяться над собой и своими друзьями.

Книга «В стране вечных каникул» Анатолия Алексина расскажет юным читателям о том, что чувствуют главные герои во время бесконечных каникул. Казалось бы, не это ли мечта всех школьников? Но в реальной жизни всё оказывается не так просто. Да и мечты порой оборачиваются не долгожданной радостью, а сплошным разочарованием. Книга расскажет о чести и достоинстве, о первой любви и дружбе, о самых верных друзьях и о самой жизни - такой интересной, полной открытий и свершений.

«Сказка о потерянном времени» Евгения Шварца долгие годы популярна среди школьников разных поколений. В ней показана история нескольких нерадивых учеников и учениц, которые попали в переделку из-за собственной лени. Смогут ли ребята вернуть упущенное попусту время, кто будет им мешать, найдутся ли у них помощники? Сказка дает ответы на многие важные вопросы: как ценить каждый миг, ответственно подходить к своим обязанностям и быть настоящим другом.

Рассказы Николая Носова «Витя Малеев в школе и дома», «Мишкина каша» - это удивительный мир детства. Произведения автора полны любви к детям, ведь сначала он начал сочинять истории лишь для своего сына. Простым языком он говорит с детьми о важных вещах, хотя его книжные персонажи нередко оказываются в комичных и нелепых ситуациях. Чтение произведений Николая Носова учит честности, трудолюбию, справедливому отношению к людям и ясному взгляду на мир.