Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова приглашает в свою группу во ВКонтаке на празднование Международного Дня светофора. Здесь пройдёт познавательная программа «Школа светофорных наук».

Организаторы онлайн мероприятия предлагают отправиться в виртуальное путешествие, где по пути предстоит вспомнить основные правила поведения на дорогах, разгадать головоломки и преодолеть препятствия, которые подготовил подписчикам группы областной «Кировки» коварный «Красный свет». Помимо этого, зрители познакомятся с историей возникновения светофора и интересными фактами, касающимися механизма, регулирующего дорожное движение.