Школа ремёсел
Дни открытых дверей клубов
Дни открытых дверей клубов
Клуб «Художественная роспись»
11:00-14:00 экскурсия по выставке, мастер-класс «Роспись сувенира в технике гжель», мини-выставка, мини-ярмарка
Клуб «Белозор» (флористика)
12:00-14:00 экскурсия по выставке, пробные уроки мастерства «Город мастеров», мастер – классы для начинающих флористов, мини-выставка, мини-ярмарка
Клуб «Солнцецвет арктический» (искусственные цветы)
14:00-17:00 экскурсия по выставке, встреча с мастерами клуба, мастер-класс «Изготовление бутоньерки из искусственных цветов «Его величество нарцисс», мини-ярмарка
Клуб «Махаон» (роспись по ткани)
17:00-19:00 экскурсия по выставке, мастер-класс в технике «сибори» – узелковый батик; демонстрационный мастер-класс «Рисуем «валентинки» в технике холодный батик, мини-выставка, мини-ярмарка
Клуб «Кружевница» (плетение на коклюшках)
11:00-14:00 экскурсия по выставке, демонстрационные мастер-классы, пробные уроки мастерства, встреча с мастерами клуба, мини-ярмарка
Клуб «Татьянин день» (лоскутное шитье)
18:00-21:00 экскурсия по выставке, демонстрационный мастер-класс шоу «Текстильная подставка под горячее», «Текстильная корзинка»; мастер-класс «Текстильная курочка», мини-ярмарка
Клуб «Лоскутное шитье»
18:00-21:00 экскурсия по выставке, мастер-класс «Изготовление сумочки-косметички в технике лоскутного шитья», мини-выставка
Клуб «Гобелен»
18:00-21:00 встреча с мастерами ручного ткачества, обзор литературы, экскурсия по выставке, пробный урок мастерства, демонстрационный мастер – класс
Клуб «Северяночка» (вышивка)
14:00-17:00 экскурсия по выставке, мастер-классы «Вышивка картины «Ирисы», вышивка ленточками», «Техника вышивки блэкворк», мини-выставка, мини-ярмарка
Клуб «Природа и творчество» (флористика)
14:00-17:00 экскурсия по выставке, мастер-класс «Изготовление миниатюры «Зимний пейзаж» в смешанной технике», мини-ярмарка