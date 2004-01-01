Школа ремёсел

Программа мероприятий:

05 февраля

Клуб «Художественная роспись»

11:00-14:00 экскурсия по выставке, мастер-класс «­Роспись сувенира в технике гжель», мини-выставка, мини-ярмарка

11 февраля

Клуб «Белозор» (флористика)

12:00-14:00 экскурсия по выставке, пробные уроки мастерства «Город мастеров», мастер – классы для начинающих флористов, мини-выставка, мини-ярмарка

Клуб «Солнцецвет арктический» (искусственные цветы)

14:00-17:00 экскурсия по выставке, встреча с мастерами клуба, мастер-класс «Изготовление бутоньерки из искусственных цветов «Его величество нарцисс», мини-ярмарка

Клуб «Махаон» (роспись по ткани)

17:00-19:00 экскурсия по выставке, мастер-класс в технике «сибори» – узелковый батик; демонстрационный мастер-класс «Рисуем «валентинки» в технике холодный батик, мини-выставка, мини-ярмарка

12 февраля

Клуб «Кружевница» (плетение на коклюшках)

11:00-14:00 экскурсия по выставке, демонстрационные мастер-классы, пробные уроки мастерства, встреча с мастерами клуба, мини-ярмарка

17 февраля

Клуб «Татьянин день» (лоскутное шитье)

18:00-21:00 экскурсия по выставке, демонстрационный мастер-класс шоу «Текстильная подставка под горячее», «Текстильная корзинка»; мастер-класс «Текстильная курочка», мини-ярмарка

24 февраля

Клуб «Лоскутное шитье»

18:00-21:00 экскурсия по выставке, мастер-класс «Изготовление сумочки-косметички в технике лоскутного шитья», мини-выставка

Клуб «Гобелен»

18:00-21:00 встреча с мастерами ручного ткачества, обзор литературы, экскурсия по выставке, пробный урок мастерства, демонстрационный мастер – класс

25 февраля

Клуб «Северяночка» (вышивка)

14:00-17:00 экскурсия по выставке, мастер-классы «Вышивка картины «Ирисы», вышивка ленточками», «Техника вышивки блэкворк», мини-выставка, мини-ярмарка

26 февраля

Клуб «Природа и творчество» (флористика)

14:00-17:00 экскурсия по выставке, мастер-класс «Изготовление миниатюры «Зимний пейзаж» в смешанной технике», мини-ярмарка