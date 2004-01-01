Школа радости с L.O.L

Ограничения: 3+

Вот это День знаний! Приглашаем всех детей в «Школу радости с L.O.L!».

Деток ждёт праздничная программа с яркими куклами и завораживающими «Зеркальными людьми». А также – творческий мастер-класс по изготовлению школьных подарков, «Блестящее шоу L.O.L.», танцевальная зумба от «Элит Фитнес» и потрясающее шоу мыльных пузырей. Фотосессия с любимыми героями, аквагрим и сладкая вата – всем и каждому!