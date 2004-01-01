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Школа Monster High

Детский праздник в Пинте!

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События: Детские праздники.

Monster High – это школа монстров, детей достаточно знаменитых родителей. Если Вы знаете эти имена, то Вам непременно к нам: Например, есть дочь Франкенштейна – Френки Штейн, мумия Клео де Нил – бывшая принцесса Египта и ее парень, сын медузы Горгоны – Дьюс Горгон. А также девушка-оборотень – Клодин Вульф, дочь графа Дракулы – Дракулаура, водяная сирена и еще много-много других кукольных монстриков!

Мы сделали праздник для детей основываясь на их личных дневниках и серии книг Monster High.

В программе:

Анимационная программа
Аквагрим
Поделки из воздушных шариков
Фруктовый Стол
Настоящая Дискотека для Ваших любимых детей

Пинта
26 ноября
13:00
Цены

Телефон для справок: 45-24-95 

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