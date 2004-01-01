Школа Monster High

Monster High – это школа монстров, детей достаточно знаменитых родителей. Если Вы знаете эти имена, то Вам непременно к нам: Например, есть дочь Франкенштейна – Френки Штейн, мумия Клео де Нил – бывшая принцесса Египта и ее парень, сын медузы Горгоны – Дьюс Горгон. А также девушка-оборотень – Клодин Вульф, дочь графа Дракулы – Дракулаура, водяная сирена и еще много-много других кукольных монстриков!

Мы сделали праздник для детей основываясь на их личных дневниках и серии книг Monster High.

В программе:

Анимационная программа

Аквагрим

Поделки из воздушных шариков

Фруктовый Стол

Настоящая Дискотека для Ваших любимых детей