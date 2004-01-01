Школа Monster High
Детский праздник в Пинте!
Детский праздник в Пинте!
Monster High – это школа монстров, детей достаточно знаменитых родителей. Если Вы знаете эти имена, то Вам непременно к нам: Например, есть дочь Франкенштейна – Френки Штейн, мумия Клео де Нил – бывшая принцесса Египта и ее парень, сын медузы Горгоны – Дьюс Горгон. А также девушка-оборотень – Клодин Вульф, дочь графа Дракулы – Дракулаура, водяная сирена и еще много-много других кукольных монстриков!
Мы сделали праздник для детей основываясь на их личных дневниках и серии книг Monster High.
В программе:
Анимационная программа
Аквагрим
Поделки из воздушных шариков
Фруктовый Стол
Настоящая Дискотека для Ваших любимых детей
Телефон для справок: 45-24-95