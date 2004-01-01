Школа альпинизма ФАМО

Программа обучения для желающих научиться этому разностороннему виду спорта

Мы, альпинисты Мурманской области, приглашаем тебя пройти обучение в Школе альпинизма ФАМО.

Ведь альпинизм – это чарующий и разносторонний вид спорта, образ жизни.

Привык ставить перед собой цели и готов идти только вверх? Альпинизм для тебя.

Обучение подходит практически каждому здоровому человеку в возрасте от 16 лет и длится 6 месяцев.

Программа обучения полностью соответствует требованиям Программы обучения Федерации альпинизма России.

СТАРТ ШКОЛЫ – 15 сентября 2020 года.

По окончании обучения каждый курсант произведет зачетное восхождение на вершину 1Б категории сложности.

После чего мы наградим участников, выполнивших норму, и вручим документы, отвечающие требованиям Федерации альпинизма России, значок «Альпинист России».

Процесс обучения состоит из:

посещения лекций, семинаров;

участия в практических занятиях;

тренировок на искусственном, скальном и снежно-ледовом рельефе.

Каждый сдает зачеты по оказанию первой помощи и транспортировке пострадавшего подручными средствами, участвует в модуле Лавинной подготовки с выдачей сертификата ФАР.

Преподаватели «Школы альпинизма ФАМО»: инструкторы-методисты альпинизма, старшие альпинисты-разрядники, члены спортивной сборной команды по альпинизму Федерации альпинизма Мурманской области.

От Вас желание учиться безопасно и с интересом ходить в горы. От нас – знания и опыт.

Успевайте записаться в сообщения группы.



