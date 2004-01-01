Школа альпинизма ФАМО
Программа обучения для желающих научиться этому разностороннему виду спорта
Программа обучения для желающих научиться этому разностороннему виду спорта
Мы, альпинисты Мурманской области, приглашаем тебя пройти обучение в Школе альпинизма ФАМО.
Ведь альпинизм – это чарующий и разносторонний вид спорта, образ жизни.
Привык ставить перед собой цели и готов идти только вверх? Альпинизм для тебя.
Обучение подходит практически каждому здоровому человеку в возрасте от 16 лет и длится 6 месяцев.
Программа обучения полностью соответствует требованиям Программы обучения Федерации альпинизма России.
СТАРТ ШКОЛЫ – 15 сентября 2020 года.
По окончании обучения каждый курсант произведет зачетное восхождение на вершину 1Б категории сложности.
После чего мы наградим участников, выполнивших норму, и вручим документы, отвечающие требованиям Федерации альпинизма России, значок «Альпинист России».
Процесс обучения состоит из:
Каждый сдает зачеты по оказанию первой помощи и транспортировке пострадавшего подручными средствами, участвует в модуле Лавинной подготовки с выдачей сертификата ФАР.
Преподаватели «Школы альпинизма ФАМО»: инструкторы-методисты альпинизма, старшие альпинисты-разрядники, члены спортивной сборной команды по альпинизму Федерации альпинизма Мурманской области.
От Вас желание учиться безопасно и с интересом ходить в горы. От нас – знания и опыт.
Успевайте записаться в сообщения группы.
Информация по телефонам: 8 (921) 668-22-50 и 78-03-03