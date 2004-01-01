В исполнении фольклорного ансамбля «Беломорье» прозвучат новые песни: «Широко лежишь ты, море Белое», «Чудо выше всех чудес» и многие другие. На концерте зрители познакомятся с поморскими песнями и сказками, старинными играми, обрядами и пасхальными поздравлениями.

Кроме того, своё творчество представит фольклорный ансамбль «Одеянка». Участники молодёжного коллектива исполнят праздничные шуточные детские песни, которые звучат на свадьбах Терского берега: «Со поверья, с поверья», «Скачет спица по полицам», «Каты - покаты».

Приятным сюрпризом для всех зрителей станет выступление детского фольклорного ансамбля «Тетёра». Юные участницы споют поморские и русские народные песни, а также прочитают стихи и расскажут сказки.