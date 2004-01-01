Ограничения: 12+

Спектакль о безжалостной судьбе «маленького человека» и его борьбы за повседневное существование.

Титулярный советник, всю жизнь проработавший в департаменте, Акакий Акакиевич Башмачкин – персонаж, вокруг которого разворачивается целая система произвола и равнодушия. Спектакль заставляет зрителя невольно задумываться и об отношении ко всему окружающему миру, и в первую очередь о чувстве достоинства и уважения, которые должен вызывать к себе каждый человек, независимо от его социального и материального положения, лишь с учетом его личных качеств и достоинств.

Режиссер: Мария Юрьева

В спектакле заняты учащиеся ДТШ