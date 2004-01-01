Как можно проснуться в день своей собственной свадьбы в постели с прекрасной незнакомкой? Об этом вам сможет рассказать непутевый жених Билл в спектакле «Шикарная свадьба», обнаруживший себя после мальчишника в гостиничном номере с красавицей. Но есть одно незначительное обстоятельство – невеста Билла уже надевает свадебное платье в соседних апартаментах и жаждет видеть своего суженного. На помощь лучшему другу приходит шафер Том, который берет всю ответственность за произошедшее в номере на себя и выдает горничную отеля Джули за свою невесту Джуди, прилетевшую на свадьбу Билла. Однако, несчастный Том и не подозревает, что загадочная девушка, из-за которой и начались все курьезы и есть его возлюбленная Джуди… Состоится ли счастливое бракосочетание или судьба преподнесет очередной сюрприз нашим героям? Об этом вы обязательно узнаете!

Друзья, вы все свидетели «Шикарной свадьбы»!

Актеры: Александр Якин, Мария Горбань, Михаил Башкатов, Ольга Кузьмина