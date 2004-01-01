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Шифринизмы-new

Концерт Ефима Шифрина

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События: Концерты.

Один из самых популярных артистов российской эстрады представит свою новую программу «Шифринизмы NEW». Её составили самые яркие смешные номера прошедшего сезона. Сатирические номера недолговечны, они привязаны к реалиям сегодняшнего дня и страны, где живет исполнитель, но эта программа может быть представлена в любой стране, где говорят по-русски. И ее незадачливые герои узнаваемы на всех широтах.
Ефим Шифрин – советский и российский актёр, писатель, общественный деятель, создатель и художественный руководитель «Шифрин-Театра». На счету артиста и непревзойденного исполнителя юмористических монологов многочисленные концертные программы, театральные спектакли, книги, кино и даже… работа в цирке. Он постоянно удивляет зрителей новыми номерами, неожиданными образами. В репертуаре Шифрина много и вокальных произведений,. А умение рассмешить любого зрителя в зале – это, бесспорно, талант.

ДК Энергетик
27 марта
19:00
Цены

900-1600 р.
Справки по тел.: +79508904309 и +79118064550

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