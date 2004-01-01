Шифринизмы-new
Концерт Ефима Шифрина
Концерт Ефима Шифрина
Один из самых популярных артистов российской эстрады представит свою новую программу «Шифринизмы NEW». Её составили самые яркие смешные номера прошедшего сезона. Сатирические номера недолговечны, они привязаны к реалиям сегодняшнего дня и страны, где живет исполнитель, но эта программа может быть представлена в любой стране, где говорят по-русски. И ее незадачливые герои узнаваемы на всех широтах.
Ефим Шифрин – советский и российский актёр, писатель, общественный деятель, создатель и художественный руководитель «Шифрин-Театра». На счету артиста и непревзойденного исполнителя юмористических монологов многочисленные концертные программы, театральные спектакли, книги, кино и даже… работа в цирке. Он постоянно удивляет зрителей новыми номерами, неожиданными образами. В репертуаре Шифрина много и вокальных произведений,. А умение рассмешить любого зрителя в зале – это, бесспорно, талант.
900-1600 р.
Справки по тел.: +79508904309 и +79118064550
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