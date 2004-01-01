Шестой континент

Познавательная программа посвящена удивительному миру Антарктики, его обитателям и усилиям по их сохранению.

200 лет назад 28 января 1820 года русские путешественники Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли для мира новый континент - Антарктиду. В последующие десятилетия она привлекла к себе внимание исследователей и мореплавателей разных стран и стала континентом мира и науки.

27 января в 11:00 (зал - трансформер, подиум-холл, 4 этаж) пройдут мероприятия для младших школьников «Путешествие в Антарктиду». Ребята узнают о выдающихся покорителях южных широт планеты, природе материка и его обитателях. На мастер-классах, которые проведут преподаватели Детской театральной школы, они смогут запечатлеть этот суровый край в коллаже, изготовленном в технике аппликации, и рисунке, созданном с помощью мелков и фломастеров.

Библиотека присоединилась к Всероссийскому заповедному уроку «Открываем Антарктику вместе». В ходе урока посетители познакомятся с заповедной системой Антарктики и сохранением морских экосистем в Южном океане.

28 января в 12:00 и в 15:00 (конференц-зал,3 этаж ) состоится викторина «Друзья Антарктиды». Ее участники смогут проверить свои географические знания.

В рамках Всероссийского урока пройдет флешмоб «Твое имя в Антарктике», который позволит всем друзьям Антарктиды отправить свою именную табличку с исследовательским судном, идущим на континент.

Участники познавательной программы познакомятся с интерактивной выставкой Морской арктической геологоразведочной экспедиции. Компания специализируется на изучении шельфовых морей и прибрежных зон Арктики и Мирового океана. На выставке будет представлено геолого-геофизическое оборудование для поиска полезных ископаемых и научных исследований.

В зале периодических изданий и отраслевой литературы (2 этаж) состоится открытие выставки изданий «Удивительная Антарктида». Посетители познакомятся с книгами, представленными на выставке, узнают о редких и ценных изданиях конца ХIХ - начала ХХ вв., посвященных исследованию Антарктики.