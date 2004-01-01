Схема по выживанию или неудобная правда

Каждый из нас живет по принципу – «У меня все хорошо», но по факту все обстоит иначе. Конечно же ты успел оправдаться и вознести себя выше Олимпа, ведь ты являешься руководителем своей жизни, и не стоит отнекиваться и говорить, что ты не такой.

В этом курсе – 6 простых и понятных действий, которые докажут тебе, что твои дела далеки от пресловутого «У меня все хорошо».

Чтобы получить курс, нужно совершить простое действие: написать в сообщество Возьми Своё сообщение с текстом – «Я хочу Взять Своё».