Шедевры современного православного искусства России

Выставка работ из художественных мастерских Ольги Кириной, Гребенниковых, Мануйловых, Голунова Виктора и Перовых

Выставка, подготовленная Благотворительным фондом культурных и социально-значимых инициатив имени Святого Праведного воина Феодора Ушакова и Благотворительным фондом «Достойно Есть».

На выставке будут представлены творческие работы из художественной мастерской Ольги Кириной, художественной мастерской Гребенниковых, художественной мастерской Мануйловых, мастерских поселка Мстера, мастерской Голунова Виктора, мастерской семьи Перовых.

Верность традициям и канонам, старинные и новые технологии, стилистическое разнообразие и оригинальные интерпретации древних образов отличают работы современных православных мастеров.

Посетители увидят современные иконы из бересты, фарфора, а также панно, церковную утварь, созданные в православных традициях .