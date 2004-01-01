146733

Шедевры современного православного искусства России

Выставка работ из художественных мастерских Ольги Кириной, Гребенниковых, Мануйловых, Голунова Виктора и Перовых

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Выставка, подготовленная Благотворительным фондом культурных и социально-значимых инициатив имени Святого Праведного воина Феодора Ушакова и Благотворительным фондом «Достойно Есть».

На выставке будут представлены творческие работы из художественной мастерской Ольги Кириной, художественной мастерской Гребенниковых, художественной мастерской Мануйловых, мастерских поселка Мстера, мастерской Голунова Виктора, мастерской семьи Перовых.

Верность традициям и канонам, старинные и новые технологии, стилистическое разнообразие и оригинальные интерпретации древних образов отличают работы современных православных мастеров.

Посетители увидят современные иконы из бересты, фарфора, а также панно, церковную утварь, созданные в православных традициях .

Краеведческий музей
c 16 по 30 января

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?