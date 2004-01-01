Шедевры камерной музыки

Владимир Таланов окончил МССМШ им. Гнесиных и РАМ им. Гнесиных. Там же закончил ассистентуру по классу квартета у профессора В.А.Берлинского. В 1993-96 г. участник мастер классов в Лондоне (Англия) и Райхенау (Австрия), где обучался у Брайнена, Ниссела, Лоутта («Амадеус-квартет»), Пихлера («Альбан Берг-квартета»), Новотного («Пражский-квартет»), («Будапештский-квартет»). С 1984-91 г. концертмейстер Московского камерного оркестра (дир. И Жуков). С 1993-95 г. концертмейстер камерного оркестра «Musica Viva». С 1994-2002 г. участник и концертмейстер австрийского камерного оркестра «Arpeggione». С 1992 – первая скрипка «Талан-квартет», с 1997 – «Москва-квартет». В 1997 получил первую премию на Международном конкурсе им Готфрида фон Айнема (Австрия). В 2000 году в Швейцарии на фирме «Pan Classics» записан третий диск «Москва-квартета» с записью всех квартетов А.Т. Гречанинова. С 2002 преподает в Академическом музыкальном училище при МГК имени Чайковского (класс скрипки, класс квартета и оркестра). Владимир Таланов – один из инициаторов и практических организаторов ежегодных тематических вечеров и конкурсов струнных квартетов училища. Они завоевали большую популярность среди педагогов и студентов разнообразием программ и высоким качеством исполнения. С 2006 года доцент на кафедре камерного ансамбля, с 2012 году профессор и зав. кафедры квартета в ГКА им. Маймонида. Среди учеников Таланова В. Ю. лауреаты и дипломанты международных конкурсов. За большие заслуги в развитии музыкального искусства и воспитании молодых талантов Таланов В.Ю. в 2008 был награждён дипломом фонда «Русское исполнительское искусство».