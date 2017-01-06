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Главным героем ночи станет популярный московский диск жокей, продюсер Sharapov (Москва).

Топовый московский диджей, резидент: Buddha bar Moscow, Courvoisier cafe, ресторан ОГНИ, BQ bar, Gandhara Lounge. Официальный диджей бренда ARTICOLI by BOSCO.

Треки и ремиксы Sharapov'а не трудно встретить в ротации лучших танцевальных радиостанций – DFM, LOVE RADIO, RADIO ENERGY,KISS FM и RADIO RECORD, а его релизы выпускаются на уважаемых в Европе лейблах: Perfecto Records, Enormous Tunes, Spirit Soul Records, Prison Entertaiment, KIEZ BEATS, KZ Records, No Smoking Records, LoveStyle Records, Go Deeva Records, Maniana Records, Tactical Records, Attractive Records, Deep Strips, Heavenly Bodies Records, Dbeatzion Records.

Единственный Российский саунд – продюсер подписавший контракт с лейблом Paul'а Oakenfold'a Perfecto Records входящий в состав Armada Music.

На данный момент Sharapov резидент крупного комьюнити, посвященного самым актуальным Housе ритмам –DeepHouseMafia.

Основные музыкальные направления деятельности: Deep house, G-house, Indie Dance, Nu Disco

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