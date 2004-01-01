Sharam Jey (Германия)

Sharam Jey (Cologne, Германия) - диджей, продюсер, создатель лейблов, поистине вездесущ. Музыка – его настоящая любовь, и он использует все возможности, чтобы донести её до клабберов всего мира.



Вполне возможно, что корни творчества Sharam Jey обретаются в Soul-музыке, но сценический опыт как таковой он приобрел, будучи вокалистом рок-группы. В это же время бешеную популярность не только в кругу друзей, но и среди танцевальной общественности, обрели и его ди-джейские способности. Эта часть его карьеры началась просто с игры, а превратилась в настоящую страсть, когда Sharam открыл для себя House & Techno. Было это в начале 90-х, и с тех пор он уже не играет ничего, кроме танцевальной музыки.



Сегодня его имя является международным синонимом House, который просто невозможно отнести к какому-то определенному стилю или виду. Единственное, что его интересует, так это качество треков и то, смогут ли они поставить на уши весь танцпол.



Его девиз «Компромиссам – нет!».