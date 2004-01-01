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Шапочка с рюшами

Мастер-класс по вязанию

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События: Мастер-класс.

Приглашаем всех желающих научиться вязать на наш мастер-класс!

Даже если Вы совершенно не умеете вязать, то через три встречи у вас будет готова замечательная шапочка на весну/осень и наше северное лето!

Ведущая - Юля Сабельникова, с ее работами Вы можете ознакомиться по ссылке

Все материалы и инструменты на курс Вы приобретаете самостоятельно, они не входят в стоимость курса.

Материалы:

1 моток пряжи ALPINA "Vera", 55% акрил, 45% хлопок (100 гр/300м) или другая пряжа с подобным метражом

Спицы 2-2,5 мм (длинные или с леской\тросиком; можно носочные, но приобрести фиксаторы на кончики), - Крючок 2-2,5 мм

Спицы носочные 2-2,5 мм, если будете вязать на длинных или с леской, носочные (5штук) нужны для вывязывания макушки

Запись на мастер-класс по ссылке

Место проведения: ул.Буркова, д.51А, оф. 44, 4 этаж

Город Мурманск
17 апреля
18:00 - 20:30
19 апреля
18:00 - 20:30
24 апреля
18:00 - 20:30
Цены

750 р. - за три занятия

Справки по телефону: 8 (921) 734-56-24

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