Шапочка с рюшами
Мастер-класс по вязанию
Мастер-класс по вязанию
Приглашаем всех желающих научиться вязать на наш мастер-класс!
Даже если Вы совершенно не умеете вязать, то через три встречи у вас будет готова замечательная шапочка на весну/осень и наше северное лето!
Ведущая - Юля Сабельникова, с ее работами Вы можете ознакомиться по ссылке
Все материалы и инструменты на курс Вы приобретаете самостоятельно, они не входят в стоимость курса.
Материалы:
1 моток пряжи ALPINA "Vera", 55% акрил, 45% хлопок (100 гр/300м) или другая пряжа с подобным метражом
Спицы 2-2,5 мм (длинные или с леской\тросиком; можно носочные, но приобрести фиксаторы на кончики), - Крючок 2-2,5 мм
Спицы носочные 2-2,5 мм, если будете вязать на длинных или с леской, носочные (5штук) нужны для вывязывания макушки
Запись на мастер-класс по ссылке
Место проведения: ул.Буркова, д.51А, оф. 44, 4 этаж
750 р. - за три занятия
Справки по телефону: 8 (921) 734-56-24