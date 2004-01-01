Шампанского!

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Маленькие комедии по рассказам А.П. Чехова
Маленькие комедии по рассказам А.П. Чехова
Легкий музыкальный спектакль, в основу которого положены пьесы-шутки великого драматурга «Предложение» и «Медведь» – о том, как житейские мелочи, изъяны характера и воспитания мешают людям быть по-настоящему счастливыми.
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Спектакль по пьесе «День рождения Петрушки» знаменитой кукольной драматургессы Нины Владимировны Гернет