142287

Шампанского!

Маленькие комедии по рассказам А.П. Чехова

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 12+
События: Спектакли.

Легкий музыкальный спектакль, в основу которого положены пьесы-шутки великого драматурга «Предложение» и «Медведь» – о том, как житейские мелочи, изъяны характера и воспитания мешают людям быть по-настоящему счастливыми. 

Драматический театр Северного Флота
28 апреля
18:00
29 апреля
18:00
27 мая
18:00
Цены

Справки по телефонам: 53-99-21, 52-80-93

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?