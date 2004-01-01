138063

Шампань Бокальского

Новый год в Кружках!

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

В программе:

Соберем гостей, чтобы с нами в самую волшебную ночь поднять фужер с игристыми пузырьками

Вместе с ведущим Вовой Агашкиным загадаем желание в Шампань Бокальского

Исполнят наши мечты Дед мороз и Снегурочка со своим большим мешком подарков

Блеск Голливудского торжества в танцевально-вокальном проекте Владимира Кипко и студии «Пластика»

Великолепие музыкального театра в антре с перьями от школы танцев «Инсайд»

Волшебный язык тела в вокальном шоу «Марис Энжелс»

Большой новогодний флеш-моб

Фото от медиа-партнеров «Геометрия»

Кружка Бригантина
31 декабря
23:00
Disco Кружка Североморск
31 декабря
23:00
Disco Кружка 2
31 декабря
23:00
Disco Кружка 1
31 декабря
23:00
Цены

Подробности и бронь по телефону: 411-407

Смотрите также

138070138070
00
Jazz & Dance
1 декабря
Gray Goose

Музыкальный джем от ярких коллективов города в lounge-cafe Gray Goose

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?