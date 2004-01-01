Новый год в Кружках!

Ограничения: 18+

В программе:

Соберем гостей, чтобы с нами в самую волшебную ночь поднять фужер с игристыми пузырьками

Вместе с ведущим Вовой Агашкиным загадаем желание в Шампань Бокальского

Исполнят наши мечты Дед мороз и Снегурочка со своим большим мешком подарков

Блеск Голливудского торжества в танцевально-вокальном проекте Владимира Кипко и студии «Пластика»

Великолепие музыкального театра в антре с перьями от школы танцев «Инсайд»

Волшебный язык тела в вокальном шоу «Марис Энжелс»

Большой новогодний флеш-моб

Фото от медиа-партнеров «Геометрия»