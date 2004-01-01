Шампань Бокальского
Новый год в Кружках!
В программе:
Соберем гостей, чтобы с нами в самую волшебную ночь поднять фужер с игристыми пузырьками
Вместе с ведущим Вовой Агашкиным загадаем желание в Шампань Бокальского
Исполнят наши мечты Дед мороз и Снегурочка со своим большим мешком подарков
Блеск Голливудского торжества в танцевально-вокальном проекте Владимира Кипко и студии «Пластика»
Великолепие музыкального театра в антре с перьями от школы танцев «Инсайд»
Волшебный язык тела в вокальном шоу «Марис Энжелс»
Большой новогодний флеш-моб
Фото от медиа-партнеров «Геометрия»
Подробности и бронь по телефону: 411-407
Вечеринка What u Want снова в деле!
Музыкальный джем от ярких коллективов города в lounge-cafe Gray Goose