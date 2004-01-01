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Shaker

Сочный грув от Dj Silinsky!

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Ограничения: 18+
События: Вечеринки.

Порой, для того чтобы создать нечто прекрасное, не нужно изобретать квантовый велосипед из мандаринового криптонита. Достаточно взять нужные ингредиенты и хорошенько их взболтать. Возьмите сочный грув от Dj Silinsky, барное безумие, добавьте вкусную кухню и праздничное настроение с щепоткой фирменной бесшабашности mash-up'а, и сложите всё это в пятницу в Shaker!

Далее – хорошенько потрясите на танцполе loft-bar'а «Чердак» и получите удовольствие от результата! Не усложняй формулу отдыха, когда он так необходим душе и телу.

Move and shake, make your fun!

Чердак
15 сентября
23:00
Цены

Вход свободный

Бронь столов по телефону: 70-70-42 

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