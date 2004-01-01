Шаг за шагом

Ограничения: до 25 лет

На базе городского спортивного центра «Авангард» состоится спортивно-командный тренинг, который направлен на пропаганду здорового образа жизни в среде студенческой молодежи, вовлечение студентов в социальную практику.

Он включает в себя десять испытаний по технологии «Веревочный курс» с использованием альпинистского снаряжения (веревок, карабинов, страховочных систем). Испытания способствуют улучшению навыков командного взаимодействия – главным фактором успеха становится не спортивная подготовка, а умение анализировать, работать в команде, находить креативные способы решения задач.

В тренинге могут принять участие команды студентов образовательных организаций Мурманской области в возрасте до 25 лет. Количество участников в команде – 10 человек (1 капитан, 9 игроков).

Заявки принимаются по 31 августа на электронную почту kashirin.murmansk@mail.ru. Обязательным условием является дублирование заявки в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».