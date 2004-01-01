Приглашаем на эксклюзивный обучающий семинар по Йоге Теней (Shadow Yoga) всех практиков йоги и новичков, а также практиков др. телесных направлений.

Shadow Yoga – один из самых глубоких и красивых стилей Хатха-йоги.

На семинаре:

5 практических занятий и необходимую теоретическая информацию, рекомендации по образу жизни и организации самостоятельной практики.

Возможность глубже познакомиться со своим телом и найти свой внутренний ритм.

Проверенный рабочий инструмент для управления физическим и эмоциональным состоянием.

Эффективный способ повышения иммунитета и поддержания внутренней энергии.

Регулярная практика позволит вам укрепить здоровье, сделать гибким и сильным тело, повысит уровень внимания и осознанности.

Программа:

Балакрама (Вступление в силу) - базовая последовательность Йоги Теней, построенная на чередовании текучих движений и «стоек».

Начальные асаны, работа в статике.

Агнисара Дхаути - брюшные манипуляциии.

Стабилизирующий комплекс "Нефритовая госпожа", выравнивающий движение энергии и дыхание.

Созерцание.

Ориентирован на взрослых людей без противопоказаний к общей физической активности.

По окончанию курса выдаётся сертификат (по желанию).