Shadow Yoga
Интенсивный курс Йоги Теней
Интенсивный курс Йоги Теней
Приглашаем на эксклюзивный обучающий семинар по Йоге Теней (Shadow Yoga) всех практиков йоги и новичков, а также практиков др. телесных направлений.
Shadow Yoga – один из самых глубоких и красивых стилей Хатха-йоги.
На семинаре:
Регулярная практика позволит вам укрепить здоровье, сделать гибким и сильным тело, повысит уровень внимания и осознанности.
Программа:
Ориентирован на взрослых людей без противопоказаний к общей физической активности.
По окончанию курса выдаётся сертификат (по желанию).
6000 руб.
Информация по телефону: 8-952-299-47-44