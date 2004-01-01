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Shadow Yoga

Интенсивный курс Йоги Теней

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События: Спорт, Семинары, Мастер-класс.

Приглашаем на эксклюзивный обучающий семинар по Йоге Теней (Shadow Yoga) всех практиков йоги и новичков, а также практиков др. телесных направлений.

Shadow Yoga – один из самых глубоких и красивых стилей Хатха-йоги.

На семинаре:

  • 5 практических занятий и необходимую теоретическая информацию, рекомендации по образу жизни и организации самостоятельной практики.
  • Возможность глубже познакомиться со своим телом и найти свой внутренний ритм.
  • Проверенный рабочий инструмент для управления физическим и эмоциональным состоянием.
  • Эффективный способ повышения иммунитета и поддержания внутренней энергии.

Регулярная практика позволит вам укрепить здоровье, сделать гибким и сильным тело, повысит уровень внимания и осознанности.

Программа:

  • Балакрама (Вступление в силу) - базовая последовательность Йоги Теней, построенная на чередовании текучих движений и «стоек».
  • Начальные асаны, работа в статике.
  • Агнисара Дхаути - брюшные манипуляциии.
  • Стабилизирующий комплекс "Нефритовая госпожа", выравнивающий движение энергии и дыхание.
  • Созерцание.

Ориентирован на взрослых людей без противопоказаний к общей физической активности.

По окончанию курса выдаётся сертификат (по желанию).

Город Мурманск
c 17 по 19 апреля
Цены

6000 руб.

Информация по телефону: 8-952-299-47-44

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